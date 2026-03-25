A Parma, gli automobilisti si trovano a dover affrontare un aumento dei prezzi del gasolio, che si avvicina ai 2,1 euro al litro. La media nazionale si attesta a 2,037 euro, mentre in autostrada il prezzo raggiunge circa 2,094 euro. La variazione interessa le spese di chi utilizza il veicolo per i propri spostamenti quotidiani.

Codacons lancia l'allarme. L’aumento dei carburanti rischia di annullare lo sconto sulle accise. Per un pieno di diesel quasi 9 euro in più rispetto a prima del taglio Anche a Parma gli automobilisti sentono il colpo al portafoglio. Il gasolio viaggia ormai verso i 2,1 euro al litro, con la media nazionale che oggi si attesta a 2,037 euro, e in autostrada sfiora i 2,094 euro. «A questo ritmo, tra pochi giorni lo sconto sulle accise disposto dal governo sarà del tutto annullato dagli aumenti alla pompa», denuncia il Codacons. Il dato locale pesa soprattutto per chi ogni giorno usa l’auto per lavoro, spostamenti o accompagnare i figli a scuola. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Gasolio verso i 2,1 euro al litro: preoccupazione anche a Parma

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