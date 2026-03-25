Galli spiega l’ambizione di Berlusconi | Voleva sempre il Milan primo In Italia in Europa e nel mondo

In occasione dell'anniversario della presidenza dell'imprenditore, un ex dirigente del club rivela che l'obiettivo di Berlusconi era sempre quello di portare il Milan ai vertici. Secondo quanto dichiarato, l'imprenditore desiderava che la squadra fosse prima in Italia, in Europa e nel mondo, mantenendo questa ambizione nel corso degli anni.

Nella giornata di oggi, Filippo Galli è tornato a parlare di Milan per un'occasione speciale. Parliamo del 40^ anniversario della presidenza di Silvio Berlusconi. Infatti, esattamente 40 anni fa il 'Cavaliere' divenne il Presidente del club rossonero. Per l'occasione 'La Gazzetta dello Sport' ha deciso di intervistare l'ex difensore del Milan per alcuni retroscena e aneddoti dell'epoca d'oro rossonera. In particolare, l'ex rossonero ha parlato del rapporto che Berlusconi aveva con i calciatori e della sua mentalità, poi trasmessa ai giocatori. Ecco, quindi, le sue parole. LEGGI ANCHE: Novità sul nuovo San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galli spiega l’ambizione di Berlusconi: “Voleva sempre il Milan primo. In Italia, in Europa e nel mondo” Articoli correlati Filippo Galli riavvolge il nastro del suo Milan vincente: «Berlusconi ci disse questo il primo giorno…Ecco due aneddoti su Van Basten e Gullit»Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. Milan, Baresi: “Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo. Ripetere quel ciclo? Dico che …”Era il 20 febbraio del 1986 quando Silvio Berlusconi firmò i documenti per perfezionare l'acquisto del Milan.