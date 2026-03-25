Dopo aver conquistato una vittoria a pochi secondi dalla fine a Moncalieri, la squadra di Cagliari si prepara a disputare la prossima partita del campionato di serie A2 di basket femminile. Con questa sfida, si apre un trittico di incontri consecutivi per le valdarnesi, che cercano di mantenere il terzo posto in classifica.

Dopo la vittoria a fil di sirena a Moncalieri, è già tempo di tornare sul parquet per la Galli nel torneo di serie A2 di basket femminile. Oggi alle 14.30 arriverà a San Giovanni la Virtus Cagliari, già sicura del suo ottavo posto in graduatoria e relativo piazzamento playoff ma non assolutamente rassegnata a regalare il successo al gruppo di Andrea Franchini che dal quinto posto può raggiungere il terzo. Il coach sottolinea l’importanza della gara odierna ma anche dei successivi due turni che chiuderanno la stagione regolare: "Affronteremo un gruppo sotto a noi in classifica e con una posizione già delineata ma questo non vuol dire niente perché non arriveranno a San Giovanni con l’intento di regalarci la partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galli, Cagliari apre il trittico di ferro. Le valdarnesi puntano al terzo posto

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