Un tecnico italiano che lavora in Iran ha raccontato di aver trascorso 15 ore in auto durante la sua fuga dal paese, con le mani viola dal freddo. Durante il viaggio ha ricevuto un messaggio che chiedeva spiegazioni sulla fuga di altri cittadini. La sua partenza è avvenuta in un contesto di crescente tensione, con la minaccia di missili che ha costretto lui e altri a cercare una via di uscita.

Quando riordinava il centrocampo di Juve, Lazio e Parma, lo chiamavano Fosforo. Da allenatore è stato il braccio destro del Cesare Prandelli, anche nella nazionale vice-campione d’Europa nel 2012. Nel 2021 ha accettato il ruolo di supervisore tecnico all’Esteghlal, in Iran, dov’è tornato l’estate scorsa, chiamato dal Sepahan, dopo 3 anni negli Emirati. Il 28 febbraio scorso Gabriele Pin stava per imbarcarsi all’aeroporto di Esfahan, città sede del club, a 440 km dalla capitale. Dov’era diretto, Pin? "Dubai. Avevamo un paio di giorni liberi. Eravamo appena rientrati da Teheran. Qualche giocatore era rimasto nella capitale per partire da lì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gabriele Pin, fuga dall'Iran: "In auto per 15 ore, le mani viola dal freddo. Così sono scappato dai missili"

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