Gabriele Pin a cuore aperto | Gli anni di Firenze i momenti più belli Prandelli è un maestro di gioco Futuro? Dopo 5 anni mi starebbe bene un po’ d’Italia…

Gabriele Pin, ex collaboratore di lunga data di Cesare Prandelli, ha recentemente commentato alcuni momenti della sua carriera, ricordando gli anni trascorsi a Firenze come i più belli. Ha elogiato Prandelli definendolo un maestro di gioco e ha espresso il desiderio di tornare a lavorare in Italia dopo cinque anni all’estero. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle esperienze professionali passate e sulle intenzioni future.

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