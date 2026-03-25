Furto a villa Gardini Condannato 34enne ma è irreperibile dopo la scarcerazione

Un uomo di 34 anni è stato condannato per un furto aggravato avvenuto in una villa, ma dopo la scarcerazione è scomparso e risulta irreperibile. Secondo le ricostruzioni, avrebbe raggiunto il luogo a bordo di una bicicletta vecchia e abbandonato il bottino a bordo di un’auto di lusso. La vicenda ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciare il soggetto.

Arrivare su una Graziella arrugginita e andarsene su un’ Audi Q5 fiammante. Potreste pensare a un gioco di prestigio e invece si chiama furto aggravato. Aggiungeteci poi una rapina in pineta e otterrete 5 anni e 6 mesi di reclusione. Che è la condanna inflitta ieri mattina a Youssef Jamah, 34enne di origine marocchina accusato di un colpo messo a segno all’alba del 4 agosto 2021 a Villa Monaldina, la storica dimora di Raul Gardini sulla Canale Molinetto. E di una rapina commessa il 7 luglio di quello stesso anno ai danni di una donna di origine ucraina che stava passeggiando tra Marina di Ravenna e Punta Marina e che si era ritrovata depredata del cellulare dopo uno spintone ben assestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto a villa Gardini. Condannato 34enne, ma è irreperibile dopo la scarcerazione Articoli correlati Furto a villa Gardini. Il pm chiede la condannaÈ accusato per quello strano furto del 4 agosto 2021 a Villa Monaldina, la storica dimora di Raul Gardini sulla Canale Molinetto, là dove adesso vive... Furto in un cantiere al Vomero, arrestato 34enne dopo colluttazione con la PoliziaÈ stato sorpreso mentre tentava di fuggire trascinando materiale elettrico rubato da un cantiere ed è finito in manette dopo una colluttazione con...