Furgone prende fuoco sulla provinciale a Lomazzo

Nella mattinata del 25 marzo 2026, un furgone ha preso fuoco lungo la strada provinciale SP23 in via Ceresio a Lomazzo. L’incendio si è verificato in prossimità di un tratto di strada frequentato da veicoli e passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Paura nella mattinata di oggi, 25 marzo 2026, a Lomazzo, dove un furgone ha preso fuoco lungo la SP23 in via Ceresio. L’allarme è scattato intorno alle ore 9. Il conducente è riuscito ad accostare il veicolo a lato della strada e ad abbandonarlo tempestivamente prima che le fiamme si sviluppassero completamente. Una manovra che ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata. Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità. Non si segnalano persone coinvolte nell’episodio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Furgone prende fuoco sulla provinciale a Lomazzo Articoli correlati Paura sull’autostrada, furgone prende fuoco: distrutto dalle fiammeCortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del... Incendio nella notte, furgone prende fuoco: In fiamme anche un'auto e un negozioIncendio nella notte a Seregno: poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 11 febbraio, un furgone ha improvvisamente preso fuoco in via Umberto I. Contenuti utili per approfondire Furgone prende Temi più discussi: Furgone prende fuoco sull’A12, intervento dei vigili del fuoco; Dovera - Furgone a fuoco; Cassino. Paura in via Po per un furgone in fiamme - Foto 1 di 2; Oria, auto in transito prende fuoco: illeso il conducente. Provincia di Como: furgone completamente divorato dalle fiamme, arrivano i vigili del fuocoFurgone in fiamme questa mattina introno alle nove sulla provinciale 23 (via Ceresio) a Lomazzo. Cause da chiarire e nessuna persona coinvolta ... comozero.it Paura sulla strada: dal motore esce un po' di fumo, poi il furgone camperizzato prende fuoco all'improvviso. Pompieri in azioneSAN GIOVANNI AL NATISONE. Momenti di apprensione qualche minuto dopo le 15 di oggi, mercoledì 11 marzo, quando la squadra dei vigili del fuoco di Cervignano del Friuli (Ud) è dovuta intervenire sulla ... ildolomiti.it 11 marzo 1973, Jarno domina alla 200ml di DAYTONA. Prende il primo volo per rientrare in Europa "dimenticandosi" di pagare le tasse sul premio di gara. Dopo molte ore di volo arriva a Stoccolma dove c'è Soili che lo sta aspettando con il furgone con carrell - facebook.com facebook