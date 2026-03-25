Fuorisalone 2026 | quello che devi sapere

Da newsagent.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fuorisalone 2026 si prepara a cambiare volto, con una nuova distribuzione degli spazi e degli eventi rispetto alle edizioni precedenti. Mentre la fiera si svolge nel quartiere di design di Milano, quest’anno si registra una modifica nella sua organizzazione e nella localizzazione degli allestimenti. La manifestazione si svolge durante la settimana del Salone del Mobile, coinvolgendo numerosi quartieri e spazi espositivi della città.

Il contesto in cui produciamo e consumiamo contenuti evolve a velocità vertiginosa, e con il 2026 cambia anche la geografia del Fuorisalone. Il tema di quest’anno, “Essere progetto”, suggerisce una riflessione profonda: non si tratta più solo di decidere “chi è dentro e chi è fuori” dal perimetro milanese, ma di gestire la pressione enorme che grava sulla Design Week. Dopo l’iper-crescita post-pandemia, la sfida non è aumentare i volumi, ma migliorare il modo in cui attraversiamo questa “rete fluviale” di persone e idee. La rivoluzione digitale: Arriva il Fuorisalone Passport La vera novità logistica è il Fuorisalone Passport. Se negli ultimi anni l’elemento identitario della settimana sono state le code chilometriche, il sistema corre ai ripari con una web app “salva-tempo”. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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