Fuori dal Coro perché i musulmani sono in Italia | l' allarme di Dyha

Durante una trasmissione televisiva, un ospite ha affermato che l’Islam rappresenta un pericolo sottovalutato e ha espresso timori riguardo alle intenzioni dei musulmani presenti in Italia, sostenendo che non si integrerebbero e avrebbero come obiettivo la conquista del territorio e del Vaticano. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui temi dell’immigrazione e delle minoranze religiose nel paese.

«L’Islam è un pericolo che stiamo sottovalutando e mi fa paura perché i musulmani non sono qua per integrarsi e rispettare la cultura italiana, ma sono qui per conquistare l’Italia e il Vaticano». Se lo dice Dyha, ex musulmana, forse il campanello d’allarme dovrebbe risuonare. La ragazza è ospite in studio di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, ovviamente di spalle e non riconoscibile per motivi di sicurezza. E basta fare un giro fra i fedeli islamici riuniti al Parco Dora di Torino per sentirsi dire le stesse cose. «Un giorno vinceremo perché è scritto nel Corano. Torneremo tutti musulmani come siamo nati». Sono 30mila fedeli, riuniti per festeggiare la fine del Ramadan. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, "perché i musulmani sono in Italia": l'allarme di Dyha Articoli correlati Fuori dal Coro, islam in Italia? La furia di Mario Giordano: "Sono senza parole"Spesso in questi anni Fuori dal coro, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ha acceso i riflettori sulle derive... L’allarme rapimenti a Fuori dal CoroMario Giordano torna questa sera, domenica 22 febbraio, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima... FUORI DAL CORO UN'ARMA BELLUCA SCANDALISA Altri aggiornamenti su Fuori dal Coro perché i musulmani sono... Temi più discussi: Voglio tornare da mamma: nessuno lo ascolta e lui scappa; Fuori dal coro: Ladri di case: Gli occupanti che minacciano la vedova Video; Fuori dal coro: Ladri di vita: Noi ostaggi degli abusivi nelle case popolari Video; Fuori dal coro: Ladri di case: gli abusivi violenti di Ostia Video. Firenze, troupe di Fuori dal Coro minacciata da un maranza violentoL’inviato e gli operatori della trasmissione cercavano di documentare il degrado in una delle zone della città ... tgcom24.mediaset.it Mario Giordano fa i nomi poi gli insulti e le minacce: il video a ‘Fuori dal Coro’La denuncia di Mario Giordano in diretta tv, poi le conseguenze dell'inchiesta con un'aggressione senza precedenti. newsmondo.it Perché non hanno voluto far votare i giovani fuori sede Perché i giovani li bocciano sonoramente e ne hanno paura. #governomeloni #referendumgiustizia - facebook.com facebook #GfVip, Dario Cassini: “Io fuori da qui ho dei figli, Antonella Elia è sola”, lo scontro in diretta x.com