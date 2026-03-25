Ieri pomeriggio, un incendio si è sviluppato in una villa in fase di ristrutturazione a Vittoria Apuana. Le fiamme hanno provocato una densa nube di fumo visibile nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Paura ieri pomeriggio per un incendio che si è sprigionato da una villa in ristrutturazione. Poco prima delle 15,30 un’enorme nube di fumo ha avvolto il quartiere di Vittoria Apuana: a prendere fuoco è stata la copertura dell’immobile in fase di restyling in via Rosseti e Bandini (dietro il San Camillo e vicino al commissariato) e solo grazie alla pronta attivazione della macchina dei soccorsi le fiamme sono state contenute e il pericolo è rientrato. L’incendio è divampato nel mentre gli operai del cantiere stavano provvedendo alla posa della carta catramata, nell’ambito del più ampio intervento di rifacimento della copertura dell’abitazione. Evidentemente una manovra poco accorta ha scatenato le fiamme che le maestranze non sono riuscite a contenere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuoco nel cantiere di una villa . Nube di fumo a Vittoria Apuana

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