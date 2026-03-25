Questa mattina, in via Saragozza a Bologna, un autobus della linea 20 ha preso fuoco mentre si trovava alla fermata di villa Benni. Il fumo si è diffuso rapidamente all’interno del veicolo, suscitando panico tra i passeggeri presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incendio.

Bologna, 25 marzo 2026 – Momenti di paura questa mattina in via Saragozza per gli passeggeri di un autobus della linea 20: all’altezza della fermata di villa Benni. A causa di un problema meccanico – fa sapere Tper –, il mezzo pubblico ha perso liquido dell’impianto di raffreddamento che, a contatto con le temperature alte dei componenti interni, ha causato una nuvola di vapore. E’ accaduto intorno alle 9,15: tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, in attesa che il bus venisse raggiunto dai meccanici Tper. Poco dopo è arrivato un altro mezzo della stessa linea che ha caricato tutti e sono ripartiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fumo dall’autobus in via Saragazza a Bologna: ecco cosa è successo

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