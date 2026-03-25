Fuga sulla statale 284 finisce contro un cancello | carabinieri arrestano 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Paternò dopo una fuga sulla statale 284. Durante l’intervento, l’uomo ha tentato di sottrarsi all’arresto, finendo contro un cancello. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizioni.

Durante le perquisizioni successive nell'appartamento del giovane, i militari hanno trovato nell'abitazione una munizione calibro 9 nascosta in un letto contenitore I carabinieri del nucleo operativo, sezione radiomobile di Paternò, hanno arrestato un 19enne, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di munizione. L'intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino lungo la strada statale 284, dove i militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno intercettato tre veicoli che procedevano ad alta velocità e a distanza ravvicinata. Insospettiti, hanno invertito il senso di marcia e avviato l’inseguimento, proseguito anche sulla strada statale 121. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Fuga sulla statale 284 finisce contro un cancello: carabinieri arrestano 19enne Articoli correlati La fuga finisce con un pacco, i carabinieri di Locri arrestano pericoloso latitanteCredeva di aver voltato pagina e di essersi lasciato alle spalle il passato, lontano dalla Locride, a Crotone, conduceva una vita apparentemente... Lotta allo spaccio: i carabinieri arrestano un 19enne e un 30enneProseguono i controlli dei carabinieri di Genova nel centro storico per contrastare lo spaccio di droga e altri reati.