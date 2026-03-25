Gabriele Pin, ex centrocampista del Parma, ha descritto a La Gazzetta dello Sport la sua fuga dall’Iran, dove lavorava come supervisore tecnico al club Sepahan. La sua partenza è durata più di 2.600 chilometri, attraversando momenti di paura e caos. La vicenda riguarda la sua decisione di lasciare il paese, senza ulteriori dettagli sul percorso o sulle motivazioni.

L’ex centrocampista del Parma racconta a La Gazzetta dello Sport i momenti drammatici vissuti a Esfahan: "Comunicazioni saltate e 2600 km per salvarci" Attimi di paura, caos e una fuga lunga oltre 2.600 chilometri per mettersi in salvo. Gabriele Pin, ex centrocampista del Parma, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport l’incubo vissuto in Iran, dove ricopriva il ruolo di supervisore tecnico al Sepahan. Tutto accade il 28 febbraio, all’aeroporto di Esfahan. Pin è pronto a partire per Dubai quando riceve un messaggio da un suo giocatore: «Mister, cosa sta succedendo? Ci hanno fatto scendere dall’aereo. La gente scappa. Ho visto cadere dei missili». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Fuga dall’Iran: l’incubo di Pin

Articoli correlati

Leggi anche: Simenon, scrittore in fuga dall'incubo del fallimento

Fuga dall'incubo: il marito la picchia e la chiude in camera, lei fugge dalla finestraLa giovane è stata malmenata e rinchiusa in camera dal marito, riuscendo a chiedere aiuto all’alba: lui è stato arrestato dai carabinieri Fuga...

Tutti gli aggiornamenti su Fuga dall

Temi più discussi: Fuga dall’Iran: l’incubo di Pin; Oro e argento in caduta libera: inflazione e guerra in Iran scatenano la fuga dai metalli preziosi; Guerra Iran, news di oggi: raid su Natanz, rischio nucleare, la diretta; Dopo le dimissioni di Joe Kent, l’FBI lo indaga per fuga di notizie.

La fuga dall’hotel e la richiesta di aiuto: l’Australia concede asilo a 5 calciatrici dell’Iran. La paura di ritorsioni del regimeTorino, 21 mar. - (Adnkronos) - Anche il tema della sicurezza sul lavoro al centro del congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta dei consulenti del lavoro, alle Ogr di Torino. Questa ... ilfattoquotidiano.it

Guerra in Iran, Paperoni in fuga dal Golfo: un’occasione per l’ItaliaI Paesi del Golfo e in particolare Dubai (Emirati Arabi Uniti) rischiano di perdere il titolo di paradiso fiscale in cui super ricchi di ogni nazionalità scelgono di trasferirsi. L’Italia ... milanofinanza.it

Dal parcheggio del Grandemilia alla fuga dalla finestra: maxi sequestro e arresto I Carabinieri scovano oltre 6 chili di droga in un hotel a San Cesario dopo un inseguimento da film... - facebook.com facebook

Alle 21.20 "Escape Plan – Fuga dall’Inferno" di Mikael Håfström con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger | Infiltratosi nel super carcere La Tomba per verificarne la sicurezza, l'esperto Ray Breslin viene incastrato. Per scoprire la verità non gli resta che t x.com