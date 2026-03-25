Un fronte freddo proveniente dal Nord sta portando venti intensi nella regione, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70 chilometri orari tra mercoledì sera e venerdì. Il sistema di protezione civile regionale ha attivato le allerte, poiché le condizioni meteo aumentano il rischio di incendi boschivi. La zona interessata include anche il territorio del Lecchese.

Doppia allerta valida sul territorio: attese raffiche fino a 70 chilometri orari tra mercoledì sera e per tutta la giornata di giovedì. Pericolo medio per roghi boschivi Nelle prossime ore soffierà il vento forte anche sul Lecchese. Il sistema di protezione civile regionale è allertato, le previsioni indicano possibili raffiche fino a 70 chilometri orari dalla serata di oggi, mercoledì, fino a venerdì. Contestualmente, è attiva un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) diramata da Regione Lombardia per quanto riguarda il rischio incendi, alimentato dai forti venti. L'allerta interessa al momento la zona più meridionale della provincia, al confine con la Bergamasca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Fronte freddo da Nord, si alza il vento forte. Ed è subito rischio incendi

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