A Trani, le forze dell'ordine stanno conducendo un’indagine riguardante un giro di fatture false per un importo di 18 milioni di euro. Complessivamente, sono 36 le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta su operazioni inesistenti e frode fiscale. L’indagine si concentra su presunte irregolarità nel sistema di emissione e utilizzo di fatture false.

A Trani, le autorità stanno indagando su un presunto giro di fatture false per un totale di 18 milioni di euro, emesse per operazioni inesistenti. I finanzieri di Trani hanno denunciato tre persone, tra cui un consulente del lavoro, accusate di frode fiscale. Sotto sequestro sono finiti 7 immobili e 11 milioni di euro, considerati dal gip del Tribunale di Trani come beni da confiscare. L'inchiesta, denominata Trio, coinvolge complessivamente 36 imprese del nord Barese, che avrebbero ottenuto agevolazioni fiscali grazie a fatture emesse da società cartiere. Queste fatture riportavano costi maggiori per operazioni inesistenti. Dodici partite Iva sono state chiuse a seguito delle indagini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Frode fiscale da 18 milioni: 36 indagati

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