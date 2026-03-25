Frigole sogna cozze e ostriche | Ad Acquatina il polo dei mitili

A Frigole si sta rafforzando l’idea di sviluppare un polo dedicato alla produzione di cozze e ostriche, con l’obiettivo di diventare un centro importante per i mitili, simile a quanto avviene nelle aree vicine di Taranto e nel Gargano. La comunità locale sta cercando di riconquistare questa tradizione e di valorizzare le risorse del territorio.

Cozze e ostriche come a Taranto e nel Gargano. O quasi. Con Frigole che prova a riscrivere la sua vocazione e a candidarsi, passo dopo passo, a nuovo centro nevralgico della produzione di mitili nel Salento. Il riscatto per la marina leccese ora passa dalla laguna di Acquatina. È qui che si gioca una partita strategica: trasformare una criticità ambientale in leva economica, usando proprio i molluschi come alleati della rigenerazione. Il via libera politico è arrivato lunedì, con il sì della giunta guidata da Adriana Poli Bortone alla candidatura del progetto “Laguna 4.0 – Dalla crisi ambientale alla rinascita sostenibile della laguna di Acquatina”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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