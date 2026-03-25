Fr*cinema 2026 | dal 30 marzo la nuova edizione | programma e ospiti

Dal 30 marzo prende il via a Roma la terza edizione di Fr*cinema 2026, il festival dedicato al cinema queer. La manifestazione proporrà anteprime internazionali e coinvolgerà diversi ospiti, con proiezioni e incontri previsti fino a fine aprile. La rassegna si svolgerà in più sedi della città, offrendo un calendario ricco di eventi legati alla cinematografia contemporanea.

FR*CINEMA 2026: a Roma la terza edizione del festival di cinema queer tra anteprime internazionali, nuove produzioni e ospiti d’eccezione Inaugura la rassegna Robin Campillo presentando 120 Battiti al Minuto, Céline Sciamma porta il director’s cut di Tomboy in première italiana, mentre Zackary Drucker presenta in anteprima europea ENIGMA, documentario HBO su una delle figura più iconiche e controverse del panorama artistico europeo: Amanda Lear. Première italiana anche per il documentario Mickey & Richard di Ryan A. White A.P. Pickle. FR*CINEMA rafforza il proprio impegno produttivo con un concorso gratuito per cortometraggi under 35, che nel 2026 introduce una doppia premialità: 15. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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