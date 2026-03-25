Venerdì 27 marzo al centro d’intrattenimento Gherlinda di Corciano si svolgerà una serata speciale con la presenza di due attori noti, Francesco Mandelli e Herbert Ballerina. Prima della proiezione del film ‘Cena di classe’, prevista per le 20 al The Space Cinema, gli ospiti interagiranno con il pubblico. L’evento prevede un momento di saluto prima della visione del film in uscita nelle sale cinematografiche.

Prodotto da Roadmovie con Medusa Film, la regia è di Francesco Mandelli, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato, mentre la fotografia è curata da Massimo Schiavon e il montaggio da Julien Panzarasa. La pellicola trae ispirazione dall’omonima canzone de I Pinguini Tattici Nucleari, contenuta nell’album Fake News del 2022, ampliandone i temi e le suggestioni. Cena di classe si presenta come una commedia corale, irriverente e agrodolce, tra leggerezza e riflessione: diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un compagno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Francesco Mandelli e Herbert Ballerina al Gherlinda

Articoli correlati

Leggi anche: Stefano De Martino torna al comando del programma di Rai 2. Confermati Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. E Vincenzo De Lucia

E oltre agli ospiti fissi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, oggi arrivano Andrea Delogu, Flora Canto e Vincenzo Albano Sempre più padrone di casa e sempre meno “ex ballerino”, Stefano De Martino oggi 25 marzo conduce la quarta puntata di Stasera tutto è possibile.

Contenuti utili per approfondire Francesco Mandelli

Temi più discussi: francesco mandelli e herbert ballerina al the space cinema corciano prima del film cena di classe; Cena di classe, trama e cast del film diretto da Francesco Mandelli; Francesco Mandelli e Herbert Ballerina al The Space Cinema di Corciano per Cena di Classe; Francesco Mandelli: Cena di classe è il mio atto d’amore verso l’adolescenza.

Cena di Classe, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che ha ispirato il film di Francesco MandelliÈ uscito il video di Cena di Classe, la canzone del 2022 della band di Riccardo Zanotti che ha ispirato l'omonimo film di Francesco Mandelli ... deejay.it

Cena di Classe: la recensione della commedia amara di Francesco Mandelli sui millennialsCena di Classe recensione del film agrodolce di Francesco Mandelli uscita 26 marzo vicenda corale Pinguini Tattici Nucleari Andrea Pisani Herbert Ballerina ... comingsoon.it

Si dice sempre che se funziona il gruppo funziona anche il film. Forse in questa scena @ francesco_mandelli ci ha fatto funzionare troppo. “Cena di Classe” dal 26 Marzo al cinema. aristonsanremo.com - facebook.com facebook

Francesco Mandelli e Andrea Pisani sono stati ospiti di Due come noi per parlare del loro nuovo film “Cena di classe” ma è stata anche l'occasione per qualche confidenza fuori scaletta #cenadiclasse #francescomandelli #andreapisani x.com