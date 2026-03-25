Durante le ultime competizioni, il pilota ha espresso sorpresa per un problema tecnico che si verifica esclusivamente durante le gare, lasciandolo senza spiegazioni chiare. La difficoltà riguarda la moto Ducati GP26, che durante le sessioni di gara presenta comportamenti anomali che non si verificano durante le prove. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, senza ancora una spiegazione ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia ha recentemente espresso le sue difficoltà con la Ducati GP26, dichiarando di non comprendere perché i problemi si manifestino solo durante le gare e non durante le sessioni di prova. Nonostante le performance promettenti in allenamento, il campione italiano si trova attualmente al 13° posto nel campionato MotoGP 2026, dopo un inizio complicato della stagione. Bagnaia ha accumulato solo 10 punti nei due round svoltisi in Thailandia e Brasile. Il suo miglior risultato finora è un ottavo posto nella Sprint di Goiania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francesco Bagnaia sconcertato per un problema Ducati che si manifesta solo durante le gare.

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