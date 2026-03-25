Francesca Rocco innamorata del chirurgo Antonio Braucci | 4 mesi fa la rottura con Giovanni Masiero
Quattro mesi dopo aver annunciato la fine della relazione con un ex concorrente di reality, Francesca Rocco ha confermato di aver iniziato una nuova storia d’amore con un chirurgo estetico, di cui era già paziente dall’anno precedente. La donna ha deciso di rendere pubblica la relazione, che segna un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale.
A 4 mesi dall’annuncio della separazione con Giovanni Masiero, Francesca rocco volta pagina. La ex concorrente del Grande Fratello ha ufficializzato la sua storia d’amore con Antonio Braucci, chirurgo estetico del quale era paziente già dallo scorso anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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