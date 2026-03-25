Foto e contatti a rischio | l’errore fatale che un utente su tre commette ogni giorno
Una ricerca rivela che un utente su tre commette ogni giorno un errore che mette a rischio foto e contatti online. La gestione della sicurezza digitale diventa sempre più complessa, specialmente tra le persone anziane. La vulnerabilità aumenta con le pratiche scorrette e la mancanza di conoscenze specifiche in ambito digitale. Molti utenti non adottano misure di protezione adeguate per tutelare i propri dati personali.
(Adnkronos) – La gestione della sicurezza digitale rappresenta una sfida crescente per la fascia di popolazione senior. Secondo recenti rilevazioni, un utente over 70 su tre dichiara difficoltà oggettive nel gestire password, codici d'accesso e dati sensibili memorizzati sui dispositivi mobili. Se ad oggi, infatti, lo smartphone custodisce una parte significativa della vita privata, dai. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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