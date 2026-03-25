Fossa comune con decine di corpi in sacchi di iuta anche resti di neonati e feti | macabra scoperta in Kenya

In Kenya è stata scoperta una fossa comune contenente 32 corpi, tra cui alcuni neonati e feti, tutti avvolti in sacchi di iuta. Le autorità hanno arrestato due persone nel corso delle indagini. La scoperta ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e ha portato a ulteriori verifiche sulla vicenda.

In Kenya scoperta una fossa comune con 32 corpi, molti sono di bambini, neonati e feti. Le autorità indagano sul macabro ritrovamento, arrestate due persone in relazione alla vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scandalo in Kenya senza confini: decine di atleti con l’età falsificata, una truffa che dura dal 2016Nuovo scandalo in Kenya con oltre 60 atleti coinvolti in documenti fasulli scoperti dalla World Athletic, atti a falsarne l'età: quasi impossibile... Napoli, decine di telefoni e sim per truffe: scoperta anche droga in casa di un 22enneBlitz della Polizia Locale di Napoli nel centro storico della città, dove un 22enne napoletano è stato denunciato per truffa dopo una perquisizione... Tutto quello che riguarda Fossa comune Temi più discussi: Fossa comune con decine di pecore morte nella ex stalla: scatta l'inchiesta; In lotta con la disinformazione L’invasione dell’Ucraina ha messo a repentaglio la credibilità della stampa; L’invasione dell’Ucraina ha messo a repentaglio la credibilità della stampa. Fossa comune con decine di corpi in sacchi di iuta, anche resti di neonati e feti: macabra scoperta in KenyaIn Kenya scoperta una fossa comune con 32 corpi, molti sono di bambini, neonati e feti. Le autorità indagano sul macabro ritrovamento, arrestate due persone in relazione alla vicenda. Leggi le notizie ... fanpage.it Kenya, scoperta una fossa comune con decine di cadaveri: molti sono di bambiniCirca 32 corpi, per lo più di bambini, sono stati riesumati da una fossa comune nella città di Kericho, nel Kenya occidentale. Lo ha riferito la Bbc. L'esumazione è stata effettuata dopo che la polizi ... tg24.sky.it Indagini geofisiche per accertare l’effettiva estensione della fossa comune dove si trovano i resti dei 2.183 vastesi morti nel 1817 a causa di un’epidemia da tifo. È il primo intervento individuato da Comune e Soprintendenza per delineare un percorso di tutela - facebook.com facebook Il mar #Mediterraneo resta una fossa comune. Sono gli effetti terribili delle politiche di respingimento messe in atto da Italia e Unione Europea. Le morti in mare non sono inevitabili. Sono il risultato di scelte politiche che violano il diritto internazionale. 2/3 x.com