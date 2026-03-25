Forza Italia dopo il referendum
Il 25 marzo 2026 si è svolto un referendum a Firenze, suscitando molte discussioni e commenti. La consultazione ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche, che hanno espresso opinioni di varia natura sul risultato. La giornata ha visto una partecipazione significativa, con un’affluenza che ha superato le aspettative. Le reazioni sono state diverse e le analisi continuano a susseguirsi nel dibattito pubblico.
Firenze, 25 marzo 2026 – Sull’esito del referendum c’è molto da dire e senz’altro non riusciremo a dire tutto. Una cosa riguarda Forza Italia, partito fondato da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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