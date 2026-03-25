Forza Italia dopo il referendum

Il 25 marzo 2026 si è svolto un referendum a Firenze, suscitando molte discussioni e commenti. La consultazione ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche, che hanno espresso opinioni di varia natura sul risultato. La giornata ha visto una partecipazione significativa, con un’affluenza che ha superato le aspettative. Le reazioni sono state diverse e le analisi continuano a susseguirsi nel dibattito pubblico.