Fortuna | Qui un potenziale enorme ora ascolto squadra e nuovo ospedale

Un bambino affetto da una malattia rara è stato accompagnato fino al trapianto grazie all’intervento di un’équipe di Nefrologia pediatrica. La vicenda ha attirato l’attenzione sul potenziale dell’ospedale e sulla collaborazione tra i reparti, diventando un esempio di come il nuovo corso dell’azienda ospedaliera mira a valorizzare le competenze e le risorse disponibili.

La storia di Luca, il bambino affetto da una malattia ultrarara accompagnato fino al trapianto grazie all’équipe di Nefrologia pediatrica, è diventata anche il primo simbolo pubblico del nuovo corso dell’Azienda ospedaliera di Padova. Oggi. mercoledì 25 marzo, nella sua prima conferenza stampa da direttore generale, Paolo Fortuna ha scelto infatti di partire da un esempio concreto di ciò che considera il cuore della sanità universitaria. Il neo direttore, arrivato da meno di un mese alla guida dell’Azienda, ha tracciato un primo bilancio delle settimane iniziali, tra conoscenza della macchina ospedaliera, apertura dei dossier più urgenti e... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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