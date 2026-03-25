Fortnite perde giocatori | crisi per Epic Games tra licenziamenti e modalità rimosse

Epic Games sta affrontando una diminuzione degli utenti attivi nel suo popolare videogioco Fortnite, con conseguenti licenziamenti e la rimozione di alcune modalità di gioco. Questa situazione indica una crisi per l’azienda, che si riflette in un calo di partecipazione tra i giocatori e in cambiamenti strutturali all’interno del team di sviluppo.

Il declino del numero di utenti attivi in Fortnite rappresenta uno dei segnali più evidenti delle difficoltà affrontate da Epic Games negli ultimi anni. Il calo, iniziato nel 2025, ha inciso direttamente sui ricavi, fortemente legati agli acquisti interni al gioco. Questo modello economico, basato su contenuti digitali e personalizzazioni, dipende in modo significativo dalla presenza costante di una vasta base di giocatori. La riduzione dell’utenza ha quindi avuto conseguenze immediate sull’equilibrio finanziario dell’azienda. La perdita di popolarità non è stata improvvisa, ma si è sviluppata gradualmente nel tempo. La crescente concorrenza nel settore dei giochi online ha contribuito a ridurre l’interesse verso Fortnite, con nuovi titoli capaci di attirare l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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