Forte dei Marmi incendio nel cantiere in una casa del quartiere vip Paolo Brosio | È il secondo episodio c’è paura

Nel pomeriggio del 24 marzo, a Forte dei Marmi, un incendio si è sviluppato in un cantiere di una casa nel quartiere Vittoria Apuana. Si tratta del secondo episodio di questo tipo nella stessa zona, secondo quanto riferito da un testimone. Le fiamme hanno provocato momenti di tensione tra residenti e operai presenti sul posto. Non sono stati riportati dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 24 marzo a Forte dei Marmi, dove un incendio in un cantiere ha improvvisamente scosso la zona di Vittoria Apuana. Le fiamme, divampate dal tetto di un’abitazione in ristrutturazione, hanno generato una densa nube di fumo che ha rapidamente invaso le strade circostanti, creando apprensione tra i residenti. Leggi anche: Paolo Brosio: carriera, matrimoni e conversione dell’inviato La paura dei residenti e il racconto di Paolo Brosio. Tra i testimoni diretti dell’accaduto c’è Paolo Brosio, che vive a pochi passi dal luogo dell’incendio e ha raccontato attimi di forte preoccupazione. Il giornalista ha descritto una scena improvvisa e destabilizzante: nel giro di pochi minuti, il quartiere si è riempito di persone scese in strada per capire cosa stesse accadendo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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