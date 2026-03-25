È stata inaugurata la terza edizione di “Forme Liquide in Divenire”, una mostra gratuita che si svolge nei vicoli di Genova e dedicata all’arte dell’acquerello. L’esposizione propone opere realizzate con questa tecnica in spazi pubblici, valorizzando il patrimonio artistico locale e attirando visitatori lungo i carruggi della città.

Terza edizione per “Forme Liquide in Divenire”, l'evento gratuito che porta l’arte dell’acquerello nei carruggi di Genova. La mostra collettiva, che riunisce artisti attivi in Italia e all'estero, avrà luogo presso il Lifeforms Art Studio di via dei Giustiniani 37r, dal 28 marzo al 18 aprile. Una terza edizione che triplica gli artisti rispetto alla prima rassegna. Sono ben nove gli espositori: Matilde Bianchi, Roberta Buccellati, Pietro Canepa, Carla Dib Keirouz, Lino Di Vinci, Dario Imbò, Sergio Leta, Irene Tamagnone, Lu Tiberi. Alcuni sono volti storici che hanno reso celebre l'evento negli anni, altri sono alla loro prima partecipazione, segno di un evento in continua crescita e capace di forza attrattiva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - “Forme Liquide in Divenire”: terza edizione per la mostra che celebra l'acquerello nei vicoli genovesi

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