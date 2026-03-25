Il Premio ForlìMusica è stato consegnato quest'anno al maestro Umberto Benedetti Michelangeli, riconoscimento che viene assegnato ogni anno a figure di rilievo nel settore musicale. Il premio è stato consegnato in occasione di un concerto che si è tenuto al Teatro Diego Fabbri di Forlì mercoledì sera, con il maestro protagonista dell’evento.

Il Premio ForlìMusica, assegnato ogni anno a personalità di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale, va al maestro Umberto Benedetti Michelangeli, protagonista del concerto in programma al Teatro Diego Fabbri di Forlì mercoledì sera. Uno dei più geniali direttori d'orchestra degli ultimi decenni, Umberto Benedetti Michelangeli si è formato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Mario Conter, Bruno Bettinelli e Mario Gusella, perfezionandosi con Franco Ferrara. Dal 1984 al 2007 è stato direttore principale dell’Orchestra da Camera di Mantova, ottenendo il Premio Franco Abbiati (1997). Ha collaborato con Camerata Academica Salzburg e Kammerorchester Basel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - ForlìMusica premia il Maestro Umberto Benedetti Michelangeli. "E' un'entita, la musica dentro un corpo"

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