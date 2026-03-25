Nella partita giocata in trasferta, l'Unicusano Avellino Basket ha subito una sconfitta, interrompendo una serie di sei vittorie consecutive. La sfida si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa, che ha ottenuto il successo al termine di un match deciso negli ultimi minuti. L'incontro si è svolto presso l'Unieuro Arena.

Dalla trasferta sul campo dell'Unieuro Arena, l'Unicusano Avellino Basket torna a casa con uno stop, fermando così a sei la striscia di successi consecutivi. La Pallacanestro Forlì si è imposta con il punteggio di 73-71, gli irpini hanno anche avuto la possibilità di vincere la contesa, ma gli errori ai liberi e qualche possesso sbagliato hanno consegnato il successo alla squadra di casa. La partita, di fatto, si è decisa sul finale del terzo periodo, quando Aradori con 12 punti ha spaccato il match trasferendo fiducia ai compagni ed all'ambiente. Altro dato che emerge dal match sono i 42 rimbalzi di Forlì, di cui 14 offensivi, contro i 32 degli irpini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Forlì vince al fotofinish, si ferma la striscia dei biancoverdi

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