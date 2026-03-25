Forbidden Fruit si sposta al mercoledì

A partire dal 1° aprile 2026, la serie turca Forbidden Fruit cambierà giorno di programmazione. La trasmissione si sposterà dal giovedì al mercoledì sera, anticipando di un giorno la sua collocazione abituale nel prime time. La decisione riguarda la messa in onda della fiction che vede protagonista la famiglia Argun, che da quella data verrà trasmessa ogni mercoledì sera.

Il prime time di Forbidden Fruit cambia giorno. Dal 1° aprile 2026, la dizi turca con protagonista la famiglia Argun anticipa di ventiquattr’ore la messa in onda e verrà trasmessa il mercoledì sera, lasciando la sua ‘consueta’ collocazione del giovedì. La variazione è dovuta all’arrivo di Stanno Tutti Invitati, nuovo show in tre puntate di Pio e Amedeo, in scena dalla ChorusLife Arena di Bergamo, il cui debutto è previsto giovedì 2 aprile 2026. Canale 5 anticiperà, dunque, Forbidden Fruit al mercoledì, garantendo una prima serata alle storie glamour di Yildiz (Eda Ece), Ender (?evval Sam) e Halit (Talat Bulut). Yasak Elma, titolo originale della produzione turca, dovrebbe andare in onda ogni mercoledì per tutto il mese di aprile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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