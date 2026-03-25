Forbidden Fruit anticipazioni 26 marzo | Lila e Yigit non divorziano Sahika avvelena tutti

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, prevista per il 26 marzo, si scopre che Lila e Yigit non divorziano come previsto. Nel frattempo, Sahika avvelena diverse persone, creando scompiglio tra i protagonisti. La puntata andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, con due episodi trasmessi giovedì.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Giovedì significa doppio appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5. La dizi turca andrà infatti in onda sia nel primo pomeriggio che in prima serata, mostrando a quale malvagità possa arrivare la terribile Sahika. La donna infatti, avvelenerà tutti per vendetta, ma fortunatamente Leyla riuscirà a dare l'allarme. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà negli episodi di giovedì 26 marzo, in onda rispettivamente alle 14.10 e alle 22.00. Dov'eravamo rimasti Mentre Yigit non ha ancora firmato le carte per l'annullamento del matrimonio con Lila, Kaya sta provando a recuperare due rapporti: il primo è proprio quello con Yigit, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Tutto quello che riguarda Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden fruit, le trame dal 23 al 29 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 26 marzo: Yigit non firma il divorzio.

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«Non voglio più vedere Yigit, ma non riesco a smettere di pensare a lui. » Lila fa fatica a nascondere i sentimenti, anche se davanti agli altri prova a mostrarsi forte. Intanto, la giornata di giovedì su Canale 5 porta un doppio appuntamento con Forbidden Fruit, - facebook.com facebook