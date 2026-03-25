Forbidden fruit al via una nuova stagione | il settimo capitolo della serie turca debutterà su NOW TV?

È stata annunciata la produzione di una settima stagione della serie turca Forbidden fruit. La nuova stagione debutterà su NOW TV, portando avanti la trama della serie drammatica già nota al pubblico. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando entusiasmo tra gli spettatori che seguono le vicende dei personaggi. La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans di Forbidden fruit: il serial drammatico turco avrà una settima stagione. La conferma è arrivata da Birsen Altunta?: i nuovi episodi debutteranno in anteprima su NOW TV. Forbidden fruit 7, al via le riprese in Turchia. Mentre i fans turchi di Yasak Elma hanno già salutato i loro beniamini, gli spettatori italiani sono ancora affascinati dalle vicende del serial drammatico, che va in onda 7 giorni su 7 su Canale 5. Nel nostro Paese Forbidden fruit è giunto alla terza stagione, mentre in Turchia la serie è terminata nel 2023, dopo che su Fox erano andate in onda tutte le sei stagioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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