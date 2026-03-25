La terza stagione di Forbidden Fruit prosegue con nuove trame e tensioni. La puntata in programma il 26 marzo in prima serata su Canale 5 si concentra sulla protagonista Yildiz, che mette a rischio tutto per salvare Leyla. La serie mantiene alta l’attenzione degli spettatori italiani con sviluppi che coinvolgono i personaggi principali e le loro scelte delicate.

La terza stagione di Forbidden Fruit 3 continua a conquistare il pubblico italiano, e la puntata del 26 marzo, in onda in prima serata su Canale 5, promette nuovi colpi di scena. La serie turca, ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati del genere, torna con un episodio ricco di tensioni familiari, alleanze inaspettate e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Il pubblico potrà seguire la puntata dalle 21:20, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili in streaming gratuito gli episodi già trasmessi. Ma cosa succederà nel nuovo appuntamento? Quali personaggi saranno al centro della trama? E quali conseguenze avranno le scelte di Ender, Yildiz e Sahika? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit 3: anticipazioni 26 marzo in prima serata: Yildiz rischia tutto per proteggere Leyla

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