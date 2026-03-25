La Regione Campania ha notificato alle Fonderie Pisano il decreto di rigetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, concluso un procedimento basato su valutazioni tecniche e giuridiche. La decisione mette a rischio la prosecuzione delle attività dell’impianto, che si trova al centro di un procedimento amministrativo avviato per verificare il rispetto delle normative ambientali.

Determinante il lavoro dell’Assessorato all’Ambiente guidato dall’assessora Claudia Pecoraro e l’impegno dei dirigenti e degli uffici regionali, che hanno condotto un’istruttoria approfondita, evidenziando l’impossibilità di garantire il rispetto delle BAT e dei limiti emissivi previsti dalla normativa europea. “Con il decreto di rigetto dell’AIA compiamo un passo importante – dichiara l’assessora Claudia Pecoraro – non solo per affermare la centralità della salute e dell’ambiente, ma per dare concreta attuazione a un obbligo morale e giuridico. Dopo anni in cui non si è riusciti a individuare soluzioni realmente sostenibili, abbiamo il dovere di intervenire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Fonderie Pisano, stop della Regione all'AIA: impianto a rischio chiusura

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