Le autorità hanno respinto la richiesta di un provvedimento definitivo presso l’Aia, stabilendo che gli altiforni dello stabilimento devono essere spenti. Ora si dovrà procedere alla messa in sicurezza dell’impianto, che successivamente sarà costretto alla chiusura. La decisione rappresenta l’ultimo step di un procedimento che non prevede ulteriori possibilità di ricorso.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è solo il tempo per mettere in sicurezza lo stabilimento e poi le fonderie Pisano dovranno chiudere. È l’effetto del diniego all’autorizzazione integrata ambientale ufficializzata oggi dalla regione Campania al termine del percorso che era già stato preavvisato dopo due riunioni della conferenza di servizi. Lo ricorda nel comunicato la regione Campania, ricordando che il diniego arriva al termine di un procedimento rigoroso fondato su valutazioni tecniche e giuridiche puntuali. La decisione si colloca nel solco tracciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto un danno alla vita privata e familiare delle persone residenti nei territori interessati, richiamando le istituzioni al dovere di intervenire e porre rimedio a una situazione protratta per anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, no definitivo all’Aia: bisogna spegnere gli altiforni

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