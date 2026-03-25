Fonderia Leopolda Tutta l’ironia di Ginzburg

Domani al teatro Fonderia Leopolda di Follonica va in scena la commedia “Ti ho sposato per allegria”, interpretata da Ingrassia e Marianella Bargilli. La rappresentazione, nota per il suo tono brillante, si inserisce nel cartellone della stagione teatrale locale. La pièce è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e biglietti già disponibili per il pubblico.

FOLLONICA Domani al teatro Fonderia Leopolda arriva la brillante commedia con Ingrassia e Marianella Bargilli ’ Ti ho sposato per allegria ’. Prima dello spettacolo incontro con la compagnia e Cena a Teatro a cura del ristorante Marula. È andata sold out la data di ’ Ti ho sposato per allegria ’, la commedia comica e irresistibile, scritta da Natalia Ginzburg. Una commedia brillante, con la regia di Emilio Russo per una produzione Tieffe Teatro, Quirino srl, che, con ironia e profondità, continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche dell’amore e della vita di coppia. Prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg, scritta due anni dopo avere vinto il Premio Strega con il suo capolavoro ’Lessico famigliare’, affronta temi eterni come l’amore, le relazioni, le madri, la morte, la diseguaglianza sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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