fondazione don rigoldi donati 85mila euro

La Fondazione Don Rigoldi ha deciso di destinare 85 mila euro a progetti di sostegno e formazione. L’organizzazione ha dichiarato che il suo obiettivo è creare comunità e offrire spazi e programmi educativi, distinguendosi per l’attenzione alle iniziative sociali e culturali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

"In un mondo che ha messo il denaro al posto di Dio, noi creiamo comunità e occasioni, luoghi e percorsi educativi. Facciamo scintillare fuochi". Parole di don Gino Rigoldi, 86 anni, storico cappellano del carcere minorile Beccaria e presidente della fondazione che porta il suo nome. Lunedì, alla Triennale, la sua creatura ha festeggiato i primi 10 anni di vita: serata speciale in collaborazione con Christie’s e con il patrocinio di Fondazione Cariplo per “Il sapore del ri-scatto” cena di beneficenza con asta fotografica (“A noi ci frega lo sguardo“) arrivata alla settima edizione, di 31 scatti d’autore donati alla fondazione. Gli ospiti hanno potuto gustare le pietanze degli chef stellati Tommaso Arrigoni, Christian e Manuel Costardi, Giancarlo Morelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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