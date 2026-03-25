Recentemente è stato discusso un focus sull’educazione stradale, con particolare attenzione alla tutela dei motociclisti. In particolare, si evidenzia come le misure di sicurezza siano state rafforzate per chi utilizza la moto, in risposta a incidenti e criticità registrate negli ultimi anni. La questione riguarda l’adeguamento delle norme e delle strutture per garantire una maggiore protezione a chi si sposta su due ruote.

C’è un momento preciso in cui la strada smette di essere una striscia d’asfalto anonima e diventa uno spazio di comunità: è quando due utenti si guardano negli occhi. Sotto un sole primaverile che invita alla mobilità all’aperto, ha fatto tappa ieri, davanti alla sede universitaria di Palazzo Dossetti, la campagna regionale per l’educazione stradale ’Guardiamoci negli occhi’, curata dall’ Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale. Ad accogliere l’iniziativa in viale Allegri è stata l’assessora alla Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini, affiancata dal presidente dell’Osservatorio Marco Pollastri e dal creator e motociclista Luca Bellei, testimonial d’eccezione della giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focus educazione stradale: "Più tutele a chi va in moto"

Articoli correlati

Inail e Aci firmano accordo triennale per l’educazione stradale: dal progetto lombardo alla rete nazionale. Focus su scuole, aziende e categorie a rischioL’accordo sottoscritto dal presidente Inail Fabrizio D’Ascenzo e dal commissario straordinario Aci Tullio Del Sette porta su scala nazionale il...

Leggi anche: Sicurezza stradale, l’appello dell’Aci Napoli: Educazione e educazione e prevenzione per fermare le stragi

Contenuti e approfondimenti su Focus educazione

Temi più discussi: Focus educazione stradale: Più tutele a chi va in moto; Sicurezza stradale, vittime dimezzate nel 2025 e focus sui nuovi rischi; Sicurezza stradale: l’appello dei ragazzi; Consumo di alcol e salute, all’ospedale Cervello focus su rischi e strategie di prevenzione.

Presentato il progetto ‘A passo sicuro’: educazione stradale al centro per i più giovaniNella sede della Provincia di Campobasso, questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto di Educazione e Sicurezza Stradale A passo sicuro, promosso dall’Automobile Club Molise in ... cblive.it

Educazione stradale, parte A passo sicuro: sei tappe per formare i giovani pedoni del MoliseCAMPOBASSO – Educare alla sicurezza stradale partendo dai più piccoli. È questo l’obiettivo di A passo sicuro, il nuovo progetto promosso ... molisenetwork.net

Telegolfo-RTG emittente televisiva. . In provincia di Latina webinar gratuiti di Poste Italiane su educazione finanziaria, con focus su passaggio generazionale e pianificazione della vita. #Latina #PosteItaliane #Formazione - facebook.com facebook

Educazione alimentare e prevenzione, focus su benessere e dieta mediterranea. Convegno Cna all'Ulpiani di Ascoli, dai rischi di obesità infantile a filiera corta e bio #ANSA x.com