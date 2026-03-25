Focarina di San Giuseppe Una festa con i Lupi di Liberio

L’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe si è conclusa con successo. La tradizionale festa, che segna il passaggio tra inverno e primavera, si è svolta come ogni anno, coinvolgendo numerosi partecipanti. L’evento ha visto la presenza di gruppi di musica e momenti di convivialità, attirando pubblico dalla zona e oltre. La celebrazione si è tenuta nel rispetto delle norme vigenti e si è svolta senza incidenti.

È stata un successo l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, il grande evento che tradizionalmente saluta l’inverno e dà il benvenuto alla bella stagione. È uno degli appuntamenti più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico si ritrovano in piazza assieme a tanti romagnoli dei comuni limitrofi amanti della località rivierasca. Quest’anno per la prima volta la focarina in centro storico, quella più importante e seguita, si è tenuta sabato in piazza Del Monte, dove hanno unito le forze i volontari dei ’ Lupi di Liberio ’ e la società Glamping Cesenatico titolare del Cesenatico Camping Village. Piazza delle Conserve non è infatti disponibile, in quanto si stanno eseguendo dei lavori di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Focarina di San Giuseppe. Una festa con i Lupi di Liberio Articoli correlati Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamentoSul territorio di Cesenatico quest’anno sono due le feste ufficiali riconosciute dal Comune per l’edizione 2026 della Focarina di San Giuseppe, il... Focarina di San Giuseppe, invaso il parcheggio dello stadioMigliaia di persone hanno invaso il parcheggio dello stadio comunale di Savignano per assistere alla più grande focarina della vallata. Altri aggiornamenti su Focarina di San Giuseppe Una festa con... Temi più discussi: Focarine a Cesena, gli appuntamenti con il calore della tradizione -; Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamento; Si accende la focarina in via della Resistenza. I quartieri si sfidano: partecipano Avis, Aido e Protezione civile; Focarina di San Giuseppe a Bagnarola rinviata al 19 marzo. Focarina di San Giuseppe, invaso il parcheggio dello stadioMigliaia di persone hanno invaso il parcheggio dello stadio comunale di Savignano per assistere alla più grande focarina della ... ilrestodelcarlino.it Focarina di San Giuseppe. Doppio appuntamentoQuesta sera a Bagnarola e poi il 21 marzo quella del centro storico, la più attesa, in piazza Del Monte con i Lupi di Liberio e la Glamping . msn.com Dopo 40 anni, la focarina di San Giuseppe è tornata a Gatteo Mare. Ma più che un semplice e abituale appuntamento, è stato il segno concreto di una tradizione che non si è mai davvero spenta - facebook.com facebook