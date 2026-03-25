Nel romanzo, si apre con una frase che si presenta come un’immagine diretta e senza filtri, definendo immediatamente il carattere di Florence Grimes. La narrazione si concentra su questa figura, presentandola attraverso un’espressione che lascia poco spazio a interpretazioni. La frase funge da introduzione netta, anticipando il tono e l’approccio del racconto.

C’è una frase, all’inizio di questo romanzo, che funziona come un biglietto da visita brutalmente onesto. Florence Grimes, la protagonista, presenta fin dalle prime righe il ragazzino scomparso esprimendo un giudizio tutt’altro che caritatevole nei suoi confronti. In poche parole, Sarah Harman stabilisce le coordinate di tutto ciò che verrà: umorismo feroce, disincanto, una voce narrante che non ha alcuna intenzione di compiacere nessuno. Florence — trentun anni, ex cantante di una girl band degli anni 2000, madre single, perennemente al verde e socialmente disastrosa — entra in scena con la grazia di chi inciampa sul tappeto rosso e decide di farne un numero di cabaret. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Florence Grimes non è la mamma che ti aspetti

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