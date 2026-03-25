Fivizzano Auto abbandonate rimozioni a tappeto

A Fivizzano sono state effettuate numerose rimozioni di veicoli abbandonati lungo le strade e le aree pubbliche, in seguito a segnalazioni di cittadini. Le operazioni hanno coinvolto mezzi lasciati senza controllo da tempo e che rappresentano un problema di decoro e sicurezza. Le autorità continuano a intervenire per contrastare il fenomeno e ripristinare la pulizia delle zone interessate.

L‘inciviltà non conosce limiti fra coloro che non nutrono alcun rispetto nei confronti dell’ambiente e della natura che ci circonda. Sempre più spesso ci si imbatte in episodi spiacevoli che riguardano l’abbandono di automobili. Una di queste è stata recuperata ieri mattina, era stata scaraventata come se nulla fosse giù per una scarpata, in un canale prospicente il cimitero della borgata di Ceserano. Un fatto che ha visto il diretto intervento del sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti con l’assessore alle attività produttive Marco Varese insieme a due agenti della Polizia Municipale per rimuovere l’auto in questione, fino a collocarla in un parcheggio lungo la provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fivizzano Auto abbandonate, rimozioni a tappeto Articoli correlati Auto lungo il percorso della fiamma olimpica: scattano rimozioni e sanzioniBRINDISI - L'ordinanza in materia di viabilità era nota da giorni, ma a qualcuno deve essere sfuggita. Sanremo Festival: Mobilità agevolata, sospese le rimozioni auto per lavaggio strade dal 22 febbraio al 1° marzo.Sanremo, 18 febbraio 2026 – In vista dell'imminente Festival della Canzone Italiana, il Corpo di Polizia locale ha comunicato una significativa...