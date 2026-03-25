Fiumicino 12 rifugiati venezuelani al lavoro in aeroporto nel settore handling

A Fiumicino, sono arrivati oggi a Roma dodici rifugiati venezuelani coinvolti nel progetto “Wings for a new Future”, che mira a facilitare l’ingresso regolare nel mercato del lavoro italiano. Questi individui sono stati inseriti nel settore dell’handling aeroportuale, un’area che si occupa di servizi di supporto alle operazioni aeroportuali. La presenza di rifugiati nel settore rappresenta una delle prime applicazioni del programma.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Sono arrivati oggi a Roma i primi 12 rifugiati nell’ambito di “Wings for a new Future”, un progetto di corridoi lavorativi che promuove percorsi di ingresso regolare e qualificato nel mercato del lavoro italiano per persone rifugiate. Le persone arrivate saranno impiegate presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, grazie all’impegno di Aviapartner, che ne sosterrà l’inserimento professionale nel settore dell’Handling aeroportuale. Le persone coinvolte, originarie del Venezuela e attualmente rifugiate in Colombia; sono state selezionate attraverso un percorso che ha valorizzato competenze, esperienze e aspirazioni professionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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