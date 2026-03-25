Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Parco Centrale del Laghetto dell’EUR si sta verificando la fioritura dei ciliegi giapponesi, con i fiori che stanno iniziando a sbocciare e coprire gli alberi. Questa fase segna l’inizio dello spettacolo primaverile nel parco, uno dei luoghi più frequentati della zona durante questa stagione. La fioritura rappresenta un fenomeno naturale che attira numerosi visitatori nella zona.

All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi giapponesi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei?Yoshino’ stanno lentamente schiudendosi e sui rami di alcuni alberi più giovani sono già comparsi i primi fiori. Le temperature insolitamente miti di questi giorni stanno accelerando il processo, anticipando leggermente i tempi della fioritura che, secondo le prime osservazioni, potrebbe raggiungere il suo culmine nei primissimi giorni di aprile. Già nel giro di una decina di giorni, però, si potranno ammirare diversi rami in fiore lungo il suggestivo Viale del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it Una raccolta di contenuti su Fioritura dei ciliegi al Laghetto... Temi più discussi: Una sera sotto i ciliegi in fiore; All’ombra dei ciliegi in fiore: dal 19 marzo al 1° aprile 2026 alla Reggia di Venaria (data di conclusione indicativa); Sembra il Giappone ma è una Reggia in Piemonte. Con 100 ciliegi in fiore; Hanami a Roma 2026: dove ammirare la fioritura dei ciliegi giapponesi, dall'Orto Botanico al laghetto dell'Eur. Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Fioritura dei ciliegi a Venaria Reale, aperture anche notturne: gli orari e cosa sapere ... tg24.sky.it Fioritura dei ciliegi, è cominciato lo spettacoloE' cominciato lo spettacolo della fioritura dei ciliegi. In Giappone è ormai overtourism per ammirarla nei giardini vista monte Fuji ma anche in tante altre località questa meraviglia della natura che ... ansa.it Fioritura nel Parco Piemonte - Torino - facebook.com facebook La primavera sboccia a Bologna: ecco dove ammirare la fioritura primaverile tra parchi, strade e piazze dentro e fuori il centro storico visiter.it/gl4v #BolognaWelcome #inEmiliaRomagna Ph. @BolognaWelcome x.com