Durante un'intervista a La Pennicanza, Fiorello ha commentato la situazione coinvolgente Daniela Santanché, proponendo di collocare Malagò in una posizione diversa. La discussione si è concentrata sulla gestione di alcuni aspetti legati alla vicenda, senza approfondire dettagli specifici o motivazioni. Le dichiarazioni si sono concentrate su una possibile soluzione concreta, senza ulteriori analisi o giudizi.

FiorelloaLa Pennicanzanon poteva non commentare le vicende politiche di cui gli italiani sono protagonisti in questi ultimi giorni. Infatti c’è in bilico l’incarico di Daniela Santanché come ministra del turismo dato cheGiorgia Meloni l’ha invitata alle dimissioni, mentre l’opposizione ha chiesto la mozione di sfiducia. Nonostante ciò, sembra che la ministra non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro ed oggi si è presentata in ministero per continuare, come nulla fosse il suo lavoro. CosìFiorelloha commentato presto la vicenda con il suo solito umorismo. Non solo, lo showman ha anche proposto una soluzione a Giorgia Meloni, facendo un nome e cognome:Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiorello sul caso Santanché: “Metterei Malagò al suo posto”

Articoli correlati

Sanremo 2026, Lillo sul caso Pucci: “Al suo posto io sarei venuto, a volte i social sono feroci”Il caso Pucci continua a tenere banco al Festival di Sanremo 2026: questa volta è il comico Lillo, co-conduttore della seconda serata della kermesse...

Leggi anche: Caso Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”