Durante la sua trasmissione radiofonica, il conduttore ha commentato con ironia le dichiarazioni della leader di un partito politico riguardo alla vittoria in un referendum. Ha affermato che la politica si è scusata con i elettori per aver ottenuto il risultato, suggerendo che questa non sia una situazione abituale. La discussione si è concentrata sulla reazione della leader e sul risultato del voto referendario.

La Pennicanza, il programma radiofonico che conduce con Fabrizio Biggio su Rai Radio2, non poteva ignorare il referendum. E Fiorello stamane h a rifilato una battuta ironica soprattutto a chi ha vinto. “Giorgia Meloni si è scusata con i suoi elettori per la sconfitta. Elly Schlein si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata.” Poi Fiorello ha proseguito sul filone politico. “Quest’anno verrà assegnato il David di Donatello anche al miglior ‘no’ del referendum”. Quindi la battuta sulla Meloni, imitata così. “Rispettiamo la decisione degli italiani, andiamo avanti. Masini me l’aveva detto, con Fedez non si vince.”. Ieri, nel giorno della sua scomparsa, Fiorello aveva omaggiato Gino Paoli cantando “Una lunga storia d’amore”, uno dei brani più iconici di un repertorio che ha segnato intere generazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fiorello sfotte la Schlein: “Elly si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata…”

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