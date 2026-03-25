Fini | Santanché rifletta serenamente e prenda atto che si deve dimettere

Il leader di un partito ha invitato pubblicamente una collega a riflettere e a riconoscere la necessità di dimettersi. Durante un intervento, ha affermato che usare il termine

"Da che mondo e mondo l'auspicio' del leader di partito di cui si fa parte è un modo elegante per dire 'dimettiti", dice l'ex leader di Alleanza Nazionale. "Ci fu un solo caso come questo, quello di Mancuso. Vediamo se si arriva a una riedizione" Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro” Dimissioni di Santanché, l'ambiguità della Lega. Romeo: "Non ce ne occupiamo" FI e FdI pressano per le dimissioni di Santanchè, la Lega tace. La ministra si rintana "Da che mondo e mondo l'auspicio' del leader di partito di cui si fa parte è un modo elegante per dire 'dimettiti'". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fini: "Santanché rifletta serenamente e prenda atto che si deve dimettere" Articoli correlati "La giunta prenda atto che l'ovovia non si farà mai"Le parole sono quelle di Francesco Russo che interviene nel dibattito dopo la presa di posizione di Forza Italia. Gianluigi Paragone contro Petrecca: “Un direttore di Rai Sport che non conosce gli atleti, si deve dimettere”Il giornalista ed ex senatore dice la sua sulla figuraccia fatta da Paolo Petrecca durante la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi...