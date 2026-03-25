Fine vita è morta Libera

Una donna di 55 anni, residente in Toscana, è deceduta oggi nella sua abitazione. La donna, affetta da sclerosi multipla, aveva scelto di interrompere le cure e di vivere gli ultimi momenti nella propria casa. La sua morte è avvenuta in modo naturale. La famiglia ha confermato che si trattava di una decisione presa in autonomia.

Aveva ricevuto la settimana scorsa dalla USL il dispositivo con comando oculare predisposto dal CNR per l’autosomministrazione del farmaco letale Libera di andarsene. É morta oggi nella sua casa Libera (nome di fantasia, ndr), 55enne toscana affetta da sclerosi multipla. La donna ha proceduto a una eutanasia "attiva" riuscendo a autosomministrarsi un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per consentire di azionare l’infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. È il primo caso in Italia con questa metodologia. Il dispositivo ha... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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