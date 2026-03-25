Financial Times | Capitali europee irritate per il sostegno di Rutte alla guerra di Usa e Israele all’Iran

Le capitali europee hanno espresso irritazione in seguito alle dichiarazioni del Segretario generale della NATO, che ha manifestato supporto alla campagna militare avviata dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La posizione di Rutte ha suscitato reazioni di scontento tra i governi europei, che non hanno specificatamente commentato ma hanno mostrato disappunto. La notizia è riportata dal quotidiano britannico, che ha analizzato le reazioni ufficiali dei paesi dell’Unione.

Le capitali europee sono “ irritate ” per il sostegno espresso dal Segretario generale della Nato, Mark Rutte, alla guerra lanciata da Usa e Israele nei confronti dell’Iran. L’indiscrezione è del Financial Times. Il suggerimento di Mark Rutte secondo cui gli alleati europei alla fine “ si unirebbero ” per dare ascolto all’appello del presidente statunitense di schierare risorse navali nello Stretto di Hormuz ha irritato i funzionari di diverse capitali europee, come riferito al quotidiano inglese da alcuni diplomatici dell’Alleanza, inasprendo le tensioni all’interno della Nato. “Ci mette in una posizione davvero scomoda e imbarazzante “, ha affermato un diplomatico dell’Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Financial Times: “Capitali europee irritate per il sostegno di Rutte alla guerra di Usa e Israele all’Iran” Articoli correlati Guerra Ucraina, il Financial Times: «Garanzie Usa subordinate alla cessione del Donbass»Una svolta diplomatica che rischia di ridefinire l’intera architettura del conflitto ucraino prende forma nelle indiscrezioni del Financial Times:... Usa-Iran, a Ginevra i negoziati indiretti sul nucleare. Financial Times: “Teheran offre investimenti nei suoi giacimenti di petrolio e gas”E’ in corso a Ginevra nella sede dell’ambasciata dell’Oman il terzo round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. Contenuti e approfondimenti su Financial Times Discussioni sull' argomento Dal Financial Times alla FAZ, la stampa internazionale esalta l'operazione Poste-Tim; L’ambasciata di Mosca a Vienna è l’hub delle operazioni russe di ascolto in Ue; Milan, Cardinale: Vorrei che le gente credesse nella mia affidabilità; Fusioni, la mossa Ue per favorirle: stretta sul golden power, i governi nazionali avranno meno poteri per bloccarle. Il Financial Times affossa il Ddl Capitali. Ma sbaglia: ecco perchéSull’edizione odierna del Financial Times è comparso un articolo dal titolo piuttosto esplicito: Come il nuovo Ddl Capitali potrebbe ritorcersi contro le aziende italiane (How Meloni’s new ‘Capital ... affaritaliani.it TRUMP è COLPEVOLE di CRIMINI FINANZIARI Secondo Bloomberg e il Financial Times, 15 minuti prima dell’annuncio di Trump su Truth, in cui dichiarava il buon esito delle conversazioni con l’Iran e annunciava di posporre i bombardamenti per 5 giorni, q - facebook.com facebook . @paolomieli: "Tutti i giornali americani credono fino ad un certo punto a questa mediazione di Trump con l'Iran. Il Financial Times, addirittura, crede alla smentita dell'Iran. Dubbi su questa data di fine guerra, il clima sembra essere quello di una trattativa ma n x.com