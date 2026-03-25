' Filò' presentazione del romanzo di Pierfrancesco Trocchi | tra storie personali fortune e disperazioni

Venerdì 27 alle 17 si terrà la presentazione del romanzo ‘Filò’ nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Il libro di Pierfrancesco Trocchi raccoglie diverse storie personali che spaziano tra momenti di fortuna e di disperazione. L’evento è aperto al pubblico e offrirà l’occasione di conoscere il contenuto dell’opera e il percorso dell’autore.

E' un intreccio di storie personali, tra fortune e disperazioni, quello raccontato nel romanzo di Pierfrancesco Trocchi dal titolo ‘Filò’ che venerdì 27 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Dialogherà con l'autore Matteo Bonazza. Nella villa di Tancredi, incastonata nelle profondità dell'Emilia, il padrone di casa ha radunato i suoi amici più cari per stare tutti insieme, per ‘fare filò’ un'ultima volta. Tancredi, infatti, sta per morire, ma nessuno lo sa. O quasi. Così accorrono tutti e ognuno ha una storia destinata a raggiungere il proprio culmine risolutivo, alternativamente tragico o liberatorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Filò', presentazione del romanzo di Pierfrancesco Trocchi: tra storie personali, fortune e disperazioni Articoli correlati Storie al Bivio e Ciao Maschio, gli ospiti del 14 marzo 2026: tra emozioni, attualità e racconti personaliDue format diversi, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’essere umano nelle sue sfumature più autentiche, tra scelte difficili, sentimenti,... Leggi anche: Presentazione del libro “Il Pci a Lanciano. Tra storie e memorie” di Michele Marino Approfondimenti e contenuti su Pierfrancesco Trocchi 'Filò': nel romanzo di Pierfrancesco Trocchi un groviglio di racconti personaliE' un intreccio di storie personali, tra fortune e disperazioni, quello raccontato nel romanzo di Pierfrancesco Trocchi dal titolo Filò (Metilene edizioni, 2025) che venerdì 27 marzo 2026 alle 17:00 ... cronacacomune.it La provincia continua a cullarmiDopo quella lucana, mi sono immerso nella provincia bolognese descritta dall'esordiente Pierfrancesco Trocchi. In Filò ci sono giovani emiliani riuniti in una villa padronale per una rimpatriata, ... ilfoglio.it