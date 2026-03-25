Figura al via i Mondiali 2026 a Praga | 9 Azzurri in gara in cerca delle medaglie

Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo, la O2 Arena di Praga ospita i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura del 2026. Sono nove gli atleti italiani che partecipano alla competizione, che si svolge nel capoluogo ceco. La manifestazione prevede gare in diverse discipline e si svolge in una struttura che può accogliere un pubblico numeroso.

Praga, 25 marzo 2026 – Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo, la O2 Arena di Praga (Cechia) sarà teatro dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura. All’appuntamento iridato, ultimo atto della stagione agonistica 2025-2026, prenderanno parte nove atleti azzurri, impegnati in ognuno dei quattro ambiti nei quali verranno conferite le medaglie. Nella competizione maschile gareggeranno Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro). Nel settore femminile è stata selezionata Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro). Fra le coppie di artistico scenderanno sul ghiaccio Irma Caldara e Riccardo Maglio (C.S. AeronauticaCus Torino). Infine, nella danza, spazio ai binomi composti da Victoria ManniCarlo Röthlisberger (Icelab) e Giulia Isabella PaolinoAndrea Tuba (Ghiaccio MezzalunaGS Fiamme Rosse). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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